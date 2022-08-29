«Чумовой капитал» не спасёт коренные народы от бедности — мнение
Москва, 29 августа, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Власти Ямала решили упростить получение чумового капитала для тундровиков. Решение хорошее, но половинчатое. Даже построив за счет господдержки собственный чум, коренники жить будут «нищенски». Об этом пишет Telegram-канал «Акценты Севера».
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Ранее ИА REGNUM сообщало, что срок получения «Чумового капитала» увеличен до 180 дней. Это связано с тем, что семьи находятся в местах кочевий подолгу и не могут забрать полагающийся комплект сразу. Теперь получить комплект за семью тундровиков смогут и совершеннолетние родственники по доверенности в простой рукописной форме.
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