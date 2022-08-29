Москва, 29 августа, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Власти Ямала решили упростить получение чумового капитала для тундровиков. Решение хорошее, но половинчатое. Даже построив за счет господдержки собственный чум, коренники жить будут «нищенски». Об этом пишет Telegram-канал «Акценты Севера».

Игорь Терешков Чум и нефтяная бочка. ХМАО, 2018

Выдавать чумовой капитал северным жителям начали с прошлого года. Комплект выдают вместо регионального маткапитала после рождения третьего и последующих детей.

Чумовой капитал стоит больше полумиллиона рублей и в него входят шесты, нюки (зимние покрышки), доски, печь и нарты. Такой набор нужен, чтобы построить чум в условиях кочевий.

Для ведения кочевого хозяйства, правда, еще необходимы снегоходы, которые нужно регулярно заправлять. Зарплаты оленеводов как раз хватает на топливо и базовые продукты: крупы и макароны и хлеб.

Многими традиционными промыслами и вовсе уже невозможно заниматься. Биосферные заповедники и нацпарки разрастаются — и коренникам попросту негде охотиться и ловить рыбу.

Однако об этом почему-то никто из власть предержащих, видимо, не думает. Хотя стоило бы — на Крайнем Севере представителей коренных народов осталось всего 220 тысяч.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что срок получения «Чумового капитала» увеличен до 180 дней. Это связано с тем, что семьи находятся в местах кочевий подолгу и не могут забрать полагающийся комплект сразу. Теперь получить комплект за семью тундровиков смогут и совершеннолетние родственники по доверенности в простой рукописной форме.

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