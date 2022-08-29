Курган, , 11:22 — REGNUM В курганском городе Далматово проводится проверка гибели девочки от удара молнии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

Молния

Гибель девочки 2009 года рождения произошла 25 августа.

«По факту произошедшего проводится доследственная проверка», — отметила представитель СУ СКР по Курганской области Людмила Половникова.

В паблике «Подслушано Катайск» в социальной сети «ВКонтакте» сообщается, что ИА REGNUM.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 августа от удара молнии погиб дорожный рабочий в Удмуртии.

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