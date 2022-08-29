Алжир, , 11:25 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон завершил официальный визит в Алжир. Как сообщает El-Bilad, визит завершился подписанием франко-алжирской декларации «О возобновлении сотрудничества».

Алжир Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Президент Франции и его алжирский коллега Абдельмаджид Теббун подписали документ, который «знаменует начало нового этапа отношений» между двумя странами. Два государства намереваются активизировать сотрудничество в ряде сфер, включая энергетику, образование и экономика.

«Алжир и Франция, исходя из исключительных человеческих отношений, которые их объединяют, и их решимости укреплять свою дружбу и закреплять свои достижения в области сотрудничества и партнерства, намерены возобновить свою приверженность включению своих отношений в динамичную структуру постоянного прогресса пропорционально глубине их исторических связей и интенсивности их сотрудничества» — цитируют журналисты текст декларации.