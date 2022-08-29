Нью-Джерси, США, 29 августа, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Бразильская певица Анитта получила награду за лучшее латиноамериканское видео на церемонии MTV Video Music Awards, которая прошла в Нью-Джерси. Об этом пишет агентство EFE.

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Клип на песню Анитты «Envolver» обошла видео Bad Bunny «Tití Me preguntó», Daddy Yankee «Remix», Farruko «Pepas», J Balvin и Skrillex «In Da Getto» и Becky G и Karol G «Mamiii», которые также претендовали на награду.

В 2017 году Анитта была включена журналом Billboard в список 15 самых влиятельных артистов мира в социальных сетях, опередив в нём Леди Гагу, Шакиру и Рианну.