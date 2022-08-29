Канберра, , 11:23 — REGNUM Ожидается, что в Австралии женщины недоплатят 684 миллиарда австралийских долларов (470 млрд долларов США) пенсионных отчислений за время, необходимое для достижения гендерного равенства в оплате труда. Об этом 29 августа сообщил телеканал Nine News.

Зарплата Peggy Marco

Гендерный разрыв в оплате труда в Австралии в настоящее время составляет 14%, что соответствует разнице в примерно 260 долларов в неделю между мужчинами и женщинами.

В компании Aware Super подсчитали и обнаружили, что каждый доллар, который трудоустроенная женщина платит в счет пенсионных отчислений, превращается в четыре доллара по достижении пенсионного возраста.

Сейчас в Австралии действует законодательство, обязывающее стороны добиваться равной оплаты на рынке труда. Считается, что с 1969 года, когда требование о равной оплате труда стало юридическим, потребуется 168 лет, чтобы этого добиться.