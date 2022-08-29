Вашингтон, , 11:28 — REGNUM Возможное судебное преследование экс-президента США Дональда Трампа в связи с его обращением с секретными документами может спровоцировать беспорядки. Так считает сенатор от штата Южная Каролина, республиканец Линдси Грэм.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению большинства республиканцев, отметил Грэм, «нет никакого закона», когда дело доходит до Трампа. Суть лишь в том, «чтобы его схватить».

«И я скажу так: если будет судебное преследование Дональда Трампа за неправильное обращение с секретной информацией <…>, тогда на улицах будут беспорядки», — заявил сенатор в интервью телеканалу Fox News.

Он добавил, что прежде никогда так не переживал о ситуации в политике и применении законодательства, как сейчас.

Как сообщало ИА REGNUM, при обыске в поместье Трампа Мар-а-Лаго были обнаружены, предположительно, секретные документы, касающиеся ядерной сферы. Такое обращение с документами нарушает закон.

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