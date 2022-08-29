Вашингтон, 29 августа, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Возможное судебное преследование экс-президента США Дональда Трампа в связи с его обращением с секретными документами может спровоцировать беспорядки. Так считает сенатор от штата Южная Каролина, республиканец Линдси Грэм.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

По мнению большинства республиканцев, отметил Грэм, «нет никакого закона», когда дело доходит до Трампа. Суть лишь в том, «чтобы его схватить».

«И я скажу так: если будет судебное преследование Дональда Трампа за неправильное обращение с секретной информацией <…>, тогда на улицах будут беспорядки», — заявил сенатор в интервью телеканалу Fox News.

Он добавил, что прежде никогда так не переживал о ситуации в политике и применении законодательства, как сейчас.

Как сообщало ИА REGNUM, при обыске в поместье Трампа Мар-а-Лаго были обнаружены, предположительно, секретные документы, касающиеся ядерной сферы. Такое обращение с документами нарушает закон.

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