Тверь, , 11:19 — REGNUM Выставка произведений знаменитого испанского художника Сальвадора Дали «Сюрреализм — это Я» (12+) откроется в Тверском городском музейно-выставочном центре 2 сентября, сообщили в пресс-службе правительства Тверской области.

Сальвадор Дали. Сон. 1936

На выставке будут представлены оригиналы графики знаменитого сюрреалиста. Также зрители смогут«Живые сны» Сальвадора Дали: работы «оживут» под музыкальное сопровождение в зале мультимедиа. Желающие смогут сфотографироваться на знаменитом диване в форме губ.

Экспозиция будет работать до 30 октября 2022 года. Посетить её можно будет также и по «Пушкинской карте».