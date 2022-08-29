Мезень, Архангельская область, , 11:19 — REGNUM В Мезени произошло ДТП, в результате которого погиб 1-летний подросток. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Архангельской области.

ДТП пресс-служба УМВД по Оренбургской области

Авария произошла вечером 28 августа. Микроавтобус Volkswagen, проезжая по Советскому проспекту, сбил 13-летнего пешехода, который шёл по дороге.

От полученных травм ребёнок скончался на месте происшествия. Обстоятельства ДТП сейчас устанавливают сотрудники ГИБДД и следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, суд взыскал с красноярки, сбившей в пьяном виде ребёнка, 250 тысяч рублей.