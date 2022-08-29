Москва, 29 августа 2022, 11:19 — REGNUM В данное время киевский террористический режима опять бомбит Запорожскую АЭС. Цель ясна, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
Как сообщало ИА REGNUM, миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) для отправки на Запорожскую АЭС планирует прибыть на место в течение недели, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.
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