Москва, 29 августа, 2022, 11:19 — ИА Регнум. В данное время киевский террористический режим опять бомбит Запорожскую АЭС. Цель ясна, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Ralf1969 Запорожская АЭС

«ВСУ нужно поразить хранилище отработанного топлива до приезда делегации МАГАТЭ, которая должна прибыть на Запорожскую АЭС на этой неделе.

Если будет хотя бы минимальное заражение, то комиссия останется в Киеве и концы в воду — она не установит, кто обстреливает ЗАЭС», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) для отправки на Запорожскую АЭС планирует прибыть на место в течение недели, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

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