Владивосток, 29 августа, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Во Владивостоке 4 сентября пройдёт масштабный фестиваль «Я, мы, тигр!», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Банк России Памятная серебряная монета «Международный форум по сохранению популяции тигра»

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В течение дня в центре города будет работать несколько крупных развлекательных площадок, в том числе возле музея Арсеньева, на Корабельной набережной, в Адмиральском сквере и на центральной площади.

Для детей будут организованы фуд-корт, видео-будка для поздравлений, всевозможные мастер-классы, лекторий, бассейн с роботами, настольный хоккей и многое другое.

На центральной площади будут выступать творческие коллективы и городские музыкальные группы, а хедлайнером концерта станет певица Клава Кока. Завершится фестиваль красочным фейерверком.

Также 4 сентября во Владивостоке пройдет «Тигриный забег» для первоклассников. Все участники забега получат медаль финишера и сладкие призы.

Как сообщало ИА REGNUM, Северную Корею пригласили к участию в Тигрином форуме, который состоится во Владивостоке 5 сентября.