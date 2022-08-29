Улан-Удэ, , 11:18 — REGNUM В Бурятии перед судом предстанет 56-летний житель Улан-Удэ, которого обвиняют в нарушении неприкосновенности частной жизни. Инцидент произошёл вечером 29 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Душ (сс) PublicDomainPictures

По данным следствия, после употребления спиртного мужчина пришёл к студенческому общежитию и сквозь окно душевого помещения стал тайно снимать на телефон моющуюся девушку. В этот момент его заметили прохожие. Обвиняемый бросился бежать, однако был задержан очевидцами.

«При осмотре в телефоне обвиняемого была обнаружена еще одна запись обнаженной девушки в душе, которую он также тайно с улицы через окно снял за несколько дней до задержания в другом общежитии города», — отметили в управлении.

Свои действия мужчина объяснил «любовью к прекрасному», дав признательные показания и раскаявшись. Расследование уголовного дела к настоящему времени завершено, документы направлены в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, за семь месяцев 2022 года уровень преступности в Бурятии снизился на 4,3%. Число тяжких и особо тяжких преступлений снизилось на 7,3%, изнасилований и покушений на изнасилование — почти в два раза, преступление, совершённых в общественных местах — на 3,5%.

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