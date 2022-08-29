Канберра, , 11:21 — REGNUM Спустя сто дней после избрания Энтони Альбаниза на пост премьер-министра Австралии его «медовый месяц с избирателями», похоже, продолжается, если верить опросам общественного мнения. Однако впереди его ждут важные политические испытания. Об этом 29 августа сообщил телеканал Nine News.

Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз вместе с рабочими © anthonyalbanese. com. au

Свои первые 100 дней Альбаниз отметил речью в здании Национального пресс-клуба, где он рассказал о победах лейбористов после выборов 21 мая.

Среди прочего руководитель страны отметил налаживание отношений с Францией после разрыва контракта на строительство подводных лодок, заключение сделки по климатическому законодательству для закрепления целевых показателей в деле снижения выбросов и начало реформы в секторе ухода за престарелыми.

Но нельзя сказать, что первые 100 дней лейбористского правительства прошли гладко.

В разгар очередной волны «Омикрона» новая администрация Австралии была вынуждена отказаться от планов по отмене платежей гражданам, соблюдающим карантин. Альбаниз также вступил в бой с независимыми членами Палаты представителей, урезав их кадровые ассигнования.