Москва, , 12:23 — REGNUM Известный режиссёр Юрий Кара поддержал своего коллегу Никиту Михалкова, предложившего не выдвигать российские фильмы на кинопремию «Оскар». Об этом сообщил портал «Народные Новости» 29 августа.

Статуэтки «Оскар» Prayitno

Как признался Кара, ранее отечественные постановщики неоднократно пытались «угодить» киноакадемии, снимая «дискредитировавшие» граждан России фильмы, однако победить таким работам всё равно не удавалось. Он также добавил, что российское кино должно стать независимым от чужого мнения: «Кому-то, может быть, приятно, если их по головке погладят, но мы гораздо выше этого в культурном смысле. Мы — наследники Достоевского и Чехова!».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, стартовал Московский международный кинофестиваль. Церемония открытия прошла в театре «Россия» 26 августа 2022 года.

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