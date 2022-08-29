Москва, , 11:17 — REGNUM С Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Министерство обороны России пытается взыскать более 95 млн рублей. Арбитраж Москвы начнёт рассматривать иск 11 октября 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Иск от министерства к ОАК в базе суда зарегистрирован 19 августа 2022 года. В деле речь идёт «о взыскании 95 447 398 руб. 40 копеек». Иск слушает судья Дьяконова. Детали спора пока не сообщались

Напомним, это далеко не первый судебный спор ведомства и ОАК. Так в июне с ПАО Минобороны РФ потребовало взыскать более 9 млн рублей неустойки (дело заслушают 26 октября). Также в мае был подан иск, детали которого скрыты. Вероятно, дело содержит сведения с государственной тайной. Его рассмотрят 30 августа 2022 года.

Также с ноября 2021 года тянется спор министерства и ОАК на сумму 544 750 965,12 рубля. Очередное заседание назначено на 19 октября 2022 года. 16 августа делу присвоен гриф «Совершенно секретно».

10 ноября суд также рассмотрит претензии АО «Московский научно-производственный комплекс «Авионика» имени О. В. Успенского» к ОАК. С ответчика взыскивают более 5 млн рублей долга.