Канберра, , 11:18 — REGNUM На текущей неделе большая часть Австралии подвергнется воздействию влажной погоды. Как предсказывают синоптики, погодная система, похожая на явление Ла-Нинья, вызовет сильные проливные дожди во всех крупных городах на континенте, о чем 29 августа сообщил телеканал Nine News.

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Ливни придут в Австралию также из-за воздействия отрицательного диполя Индийского океана, а низкое давление в сочетании с холодным погодным фронтом вызовут массовые грозы.

Нехарактерные для осени грозы, вероятно, произойдут днем 29 августа или в ночь на 30 число. На изображениях со спутников видно, как утром 29 августа грозовые потоки растянулись на 3000 км на большей части Австралии.

Отмечается, что в Виктории, втором по численности резидентов мегаполисе Австралии, уже выпущено предупреждение о наводнениях.