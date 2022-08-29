Луганск, , 11:15 — REGNUM Народная милиция Луганской Народной Республики опубликовала видеозапись уничтожения группы киевских боевиков. Материал появился 29 августа в телеграм-канале пресс-службы НМ ЛНР. Где именно он отснят, не уточняется.

Народная милиция ЛНР Rusvesna.su

Видеозапись сделана с дрона. На кадрах группа киевских боевиков, около десяти человек, перемещается в полевых условиях, однако по точкам, где находятся националисты, наносит удары артиллерия.

В завершении записи в милиции продемонстрировали расположение неподвижных тел, которые, суд по кадрам, принадлежат солдатам ВСУ.