Казань, , 11:20 — REGNUM В Татарии увеличены затраты на проведение противоэпидемических мероприятий. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте правовой информации за подписью премьер-министра РТ Алексея Песошина.

Татария Иван Шилов © ИА REGNUM

Затраты на одного человека рассчитываются для определения объема субвенций для последующего предоставления бюджетам муниципалитетов.

На 2023 года предусмотрено 18,21 рублей, на 2024 год — 18,94 рублей, на 2025 год — 19,7 рублей.

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