Казань, 29 августа, 2022, 11:20 — ИА Регнум. В Татарии увеличены затраты на проведение противоэпидемических мероприятий. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте правовой информации за подписью премьер-министра РТ Алексея Песошина.

Иван Шилов ИА REGNUM Татария

Затраты на одного человека рассчитываются для определения объема субвенций для последующего предоставления бюджетам муниципалитетов.

На 2023 года предусмотрено 18,21 рублей, на 2024 год — 18,94 рублей, на 2025 год — 19,7 рублей.

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