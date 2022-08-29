Ватикан, 29 августа, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Председатель правительства Испании Педро Санчес «рад» провести дебаты с лидером «Народной партии» (Partido Popular) Альберто Нуньесом Фейхоо в Сенате, после того как последний пригласил его для обсуждения проблем Испании. Об этом в ходе визита в Ватикан заявил глава администрации премьер-министра Феликс Боланьос, пишет агентство EFE.

La Moncloa Феликс Боланьос

«Мы с удовольствием участвуем в дебатах. Не будем забывать, что председатель правительства — это тот, кто дебатировал <…> больше всего раз за все время существования демократии», — сказал Боланьос.

По его словам, «это возможность для правительства объяснить все то хорошее, что оно сделало для граждан».