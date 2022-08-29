Москва, , 11:13 — REGNUM Переход жителей РФ на бережливую модель поведения обернется снижением потребления домохозяйств и объема рынка розничной торговли. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 августа заявила руководитель департамента менеджмента и инноваций факультета «Высшая школа управления» финансового университета при правительстве РФ Наталия Линдер.

Покупателей нет

«Основные последствия для российской экономики, связанные с внедрением бережливой модели потребления, будут заключаться в снижении числа покупок и конвертации, что повлечет снижение потребления домохозяйств на 6-8%, а также объема рынка розничной торговли на 5-10%, — сказала она. — Исходя из опыта предыдущих кризисов, наибольшее снижение будет наблюдаться на технику и электронику (3-4%), товары для дома и сада (2-3%), книги, подарки (1-2%), детские товары (1-2%), одежду и обувь (1,5-2%)».

При этом она подчеркнула, что в условиях негативного изменения макроэкономических показателей поведение потребителей со средним уровнем доходов становится схоже с поведением потребителей с низким доходом.

«Увеличивается рациональность покупок, длительность и тщательность выбора, растет стремление покупать проверенные марки и меньше экспериментировать с покупкой новых товаров, падает число людей, интересующихся товарами в интернете без намерения реальной покупки, а также смещение спроса с импортных товаров, где возможно, в пользу отечественных, — сказала Линдер. — Результаты исследования, проведенного на выборке 1318 потребителей в возрасте от 17 до 75 лет, живущих в Москве и Московской области, показали, что 68% потребителей уже ощутили на себе рост цен и начали оптимизировать свои расходы».

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, каковы основные причины потребительского пессимизма жителей РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: В финуниверситете объяснили, какой год станет переломным для экономики РФ