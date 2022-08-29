Донецк, 29 августа, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Силы Народной милиции Донецкой Народной Республики совместно с Вооруженными силами России за минувшие сутки уничтожили более 40 киевских боевиков, две артиллерийские установки, два беспилотника и полевой артиллерийский склад, сообщили 29 августа в ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено вражеское вооружение и военная техника: две артиллерийские установки, два БПЛА, восемь единиц бронированной и специальной техники, а также полевой артиллерийский склад. Потери среди личного состава противника составили более 40 националистов», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 27 августа военные ДНР и России уничтожили РСЗО БМ-27 «Ураган» и более 30 человек личного состава ВСУ.