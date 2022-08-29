Новосибирск, 29 августа, 2022, 11:11 — ИА Регнум. В Новосибирской области 29 августа стартовал последний летний заезд детей из Луганской народной республики. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве сибирского региона.

ИА REGNUM Летний лагерь

Поезд с подростками прибыл на железнодорожный вокзал Новосибирска. В последнем летнем заезде этого года будут участвовать 180 детей из 21 муниципального образования Луганской народной республики. За 12 дней они пройдут расширенное медицинское обследование и оздоровительные процедуры. Также для них подготовлена насыщенная развлекательная программа с экскурсиями по городу и посещением достопримечательностей региона. Отдыхать они будут в санаторном оздоровительном лагере «Чкаловец».

Отметим, что всего летом в оздоровительных лагерях Новосибирской области отдохнут около 500 мальчишек и девчонок с территории бывш. УССР, ЛНР и ДНР. Их приняли лагеря «Зеленая республика», «Чкаловец» и центр «Морской залив».