Элиста, , 11:10 — REGNUM Глава Калмыкии Бату Хасиков вручил медали «За воинскую доблесть» добровольцам отряда «Барс 4», принимавшим участие в специальной военной операции России на территории бывш. УССР.

Глава Калмыкии встретил добровольцев — участников СВО телеграм-канал главы Калмыкии Бату Хасикова

«Для меня было большой честью вручить медаль «За воинскую доблесть» ребятам из калмыцкого добровольческого отряда «Барс 4» Ивану Компанийцу, Эдуарду Ункунову, Евгению Эрднееву. Они выполнили свой ратный долг, продемонстрировав воинский дух нашего народа. Искренне убежден, что именно на таких людях держится Россия», — написал он в своём телеграм-канале.

ИА REGNUM напоминает, что в начале июня в Элисте встретили отряды добровольцев и росгвардейцев, вернувшихся из района проведения специальной военной операции.