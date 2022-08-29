Мурманск, , 11:09 — REGNUM В Мурманской области семьи участников специальной военной операции смогут в приоритетном порядке получить выплаты на строительство жилья. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

Жилье image4you

«На этой неделе Мурманская областная дума рассмотрит наши предложения по поддержке семей военнослужащих-участников СВО, в том числе — включение участников СВО и членов их семей в приоритетную группу программы «Свой дом в Арктике» с единовременной выплатой в 1,5 млн рублей», — написал глава региона.

Напомним, согласно условиям программы «Свой дом в Арктике», семьи Мурманской области могут получить 1 млн рублей на строительство жилья, а многодетным семьям выделят до 1,5 млн рублей. На реализацию программы в 2022 году было заложено 500 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мурманские власти увеличили размер единовременной выплаты для участников СВО.