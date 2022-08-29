Ярославль, 29 августа 2022, 11:11 — REGNUM В Ярославе машина столкнулась с электросамокатом. Об этом сообщает управление МВД России по Ярославской области.
ДТП произошло 28 августа в 2:34 на проспекте Октября неподалёку от дома №33.
51-летний водитель на «Киа» столкнулся с электросамокатом, которым управлял 27-летний мужчина. По данным полиции, электросамокат двигался по проезжей части. После столкновения водитель самоката был госпитализирован.
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