Ярославль, 29 августа, 2022, 11:11 — ИА Регнум. В Ярославе машина столкнулась с электросамокатом. Об этом сообщает управление МВД России по Ярославской области.

Самокат на набережной в Ярославле

ДТП произошло 28 августа в 2:34 на проспекте Октября неподалёку от дома №33.

51-летний водитель на «Киа» столкнулся с электросамокатом, которым управлял 27-летний мужчина. По данным полиции, электросамокат двигался по проезжей части. После столкновения водитель самоката был госпитализирован.