Лондон, 29 августа, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Гражданские аэропорты в регионах Великобритании примут самолёты национальных ВВС впервые после Второй мировой войны. Поводом стало усиление напряжённости в отношениях с Россией, сообщает газета Daily Express.

Adrian Pingstone Истребитель ВВС Великобритании Еврофайтер EF-2000 «Тайфун»

Переброска боевых самолётов намечена на сентябрь. В ходе испытаний истребители Eurofighter Typhoon и F-35 покинут базы в Шотландии, в графствах Норфолк и Линкольншир и разместятся небольшими группами на окраинах тех региональных аэропортов, где есть подходящие взлётно-посадочные полосы.

«Региональные аэропорты готовятся к приёму боевых самолетов впервые со времен Второй мировой войны на фоне усиления напряжённости в отношениях с Россией», — говорится в публикации.

Предполагается, что после перебазирования силы быстрого реагирования ВВС Великобритании смогут выдержать прямые атаки на свои базы.

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