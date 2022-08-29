Москва, , 11:06 — REGNUM Россия избежала экономического коллапса. Экономика страны оказалась гораздо более устойчивой, чем ожидалось, и тому есть ряд основных причин, передаёт 29 августа CNN .

Экономика России Иван Шилов © ИА REGNUM

Прогноз МЭА, что с апреля из-за санкций или их угрозы уйдет с рынка 3 млн баррелей в день российской нефти, не оправдался. Экспорт остался на прежнем уровне. Главным фактором стала способность России найти новые рынки сбыта в Азии.

Рубль, в начала спецоперации упал до рекордно низкого уровня по отношению к доллару США. Но затем восстановился до самого сильного уровня по отношению к доллару с 2018 года.

В материале CNN отмечается, что уход из России ряда крупных иностранных компаний и волны вводимых странами Запада санкций, направленных против экспорта жизненно важных энергоносителей и финансовой системы РФ, оказывают влияние, но не такое, как многие ожидали.

Как сообщало ИА REGNUM, западные санкции против России не нанесли ожидаемого ущерба из-за позиции Китая, Индии, Турции и Бразилии.

Читайте подрробнее: Экономика России устояла против шоковых мер Запада — эксперт