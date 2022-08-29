Якутск, , 11:23 — REGNUM Мужчина из Якутска ответит по статье уголовного кодекса России за четырёхкратную попытку публично опорочить Вооружённые силы страны. За первые три инцидента с дискредитацией действий армии РФ он уже заплатил 90 тыс. рублей штрафов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по региону.

Уголовное дело Moscow.sledcom.ru

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В четвёртый раз мужчина разместил на крыше баннер, текст на котором пытался подорвать доверие к российским военнослужащим. Плакат был снят с помощью оперативников Центра противодействию экстремизму управления МВД по региону.

«Подозреваемый разместил на крыше одного из зданий в центре города Якутска баннер с надписью, содержание которой дискредитировало использование Вооружённых сил Российской Федерации в целях защиты интересов страны и её граждан», — отметили в управлении в правоохранительных органах.

С мужчины взяли подписку о невыезде. Уголовное дело возбуждено по статье 280 УК РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации»).

Как сообщалоИА REGNUM, первое уголовное дело о дискредитации Вооружённых сил России возбудили в Нижегородской области. Его фигурантом стал 60-летний местный житель, который не так давно уже привлекался к административной ответственности за публичную попытку подорвать доверие к российской армии.