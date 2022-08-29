Лиссабон, 29 августа 2022, 11:05 — REGNUM В Португалии из-за отсутствия спроса фермеры начали бесплатно раздавать апельсины. Об этом сообщает телеканал «Сик».
По информации СМИ, в регионе Алгарве, расположенном на юге Португалии, фермеры столкнулись с отсутствием покупателей. Чтобы сохранить продукцию, они бесплатно раздают её желающим.
Телеканал поясняет, что рынок Евросоюза столкнулся с переизбытком апельсинов из-за антироссийских санкций. Это отразилось на ценах на фрукты и лишило фермеров прибыли.