Лиссабон, 29 августа, 2022, 11:05 — ИА Регнум. В Португалии из-за отсутствия спроса фермеры начали бесплатно раздавать апельсины. Об этом сообщает телеканал «Сик».

Cbr.ru Удорожание апельсинов связанно с поставками из-за рубежа по более высоким ценам на фоне ослабления рубля

По информации СМИ, в регионе Алгарве, расположенном на юге Португалии, фермеры столкнулись с отсутствием покупателей. Чтобы сохранить продукцию, они бесплатно раздают её желающим.

Телеканал поясняет, что рынок Евросоюза столкнулся с переизбытком апельсинов из-за антироссийских санкций. Это отразилось на ценах на фрукты и лишило фермеров прибыли.