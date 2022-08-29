Лондон, , 11:08 — REGNUM Британский актёр Дэниел Крейг раскрыл подробности своего участия в съёмках второй части фильма «Достать ножи». Об этом сообщило издание Empire 28 августа.

Дэниел Крейг Цитата из к/ф «Спектр». реж Сэм Мендес. 2015. Великобритания, США

«Я не хотел делать карикатуру — во втором фильме Бланк будет максимально приземлённым и приближенным к реальности», — рассказал Крейг. Актёр также отметил, что потратил более четырёх месяцев для возвращения южного акцента английского языка, которым обладает его герой.

Напомним, премьера сиквела «Достать ножи» намечена на ноябрь 2022 года. В предстоящей ленте Дэниел Крейг вновь исполнит роль детектива Бенуа Бланка.

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