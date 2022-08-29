Белгород, , 11:05 — REGNUM Дистанционное обучение вводится в 11 школах Белгородской области, расположенных в приграничных районах, с начала нового учебного года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам брифинга первого замминистра образования области Андрея Мухартова 28 августа.

Дистанционное обучение Алексей Яковлев © ИА REGNUM

Всего в связи с жёлтым уровнем террористической опасности принято решение об ограничении работы 34 школы в девяти приграничных районах Белгородской области. Из них 11 школ переводятся на дистанционное обучение, учеников 17 школ будут возить на учёбу в другие школы. Ещё шесть школ выбрали смешанный формат: часть детей будут учиться дистанционно, часть — ездить в другие школы.

«Несмотря на это, у всех детей состоится праздник, потому что линейки 1 сентября в регионе пройдут абсолютно для всех школ, в том числе и на территории принимающих образовательных организациях. Мера вынужденная и дальнейшее решение будет приниматься с учетом развивающейся ситуации», — уточнил Мухартов .

В общей сложности в Белгородской области к учебному году готовы все 531 школа, 447 детских садов, 33 организации СПО и 145 учреждений дополнительного образования. С 1 сентября за парты в Белгородской области сядут более 170,5 тысячи школьников.