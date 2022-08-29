Москва, , 11:04 — REGNUM Советский Союз был индустриальной страной с наличием опережающих индустриальных достижений, что делало его явной не догоняющей альтернативой Западу в условиях конфронтации с ним, современная же Россия — это нечто совсем иное, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.

Сергей Кургинян © ИА REGNUM

«Советский Союз очевиднейшим образом был индустриальной страной. Причем даже не догоняющей только, отчасти даже опережающей. Мы первыми запустили спутник, послали в космос Гагарина. Это невозможно было при догоняющей индустриализации. Причем, наша индустриализация была не только в отсутствие буржуазного класса, и не только индустриализацией, осуществляемой в аграрной стране за короткое время. Она была еще индустриализацией, при которой государство опережающе развивала определенные производственные силы — так называемую группу А, она же тяжелая промышленность, она же производство средств производства. Так это не делалось, когда начиналась длительная индустриализация по буржуазному образцу», — отметил политолог.

Все это осуществлялось таким образом по причинам военного противостояния с Западом. Буквально говорилось, что воевать с Западом его современным оружием мы не можем, потому как оно имеет начинку, с помощью которой враг может в случае войны поставить нам шах и мат. Поэтому мы должны делать на своих станках и потому, что оно тогда будет оригинальным, и потому что в случае войны Запад может отказать нам в продаже станков или комплектующих. В таких условиях и развивалась советская индустриализация.

Причем приходилось осуществлять опережающее развитие, потому что не будет космоса без фундаментальной науки, а средств производства на будет без прикладной науки и инженерного корпуса. Не будет искомой продукции без соответствующего рабочего класса. И все это позволяло СССР держаться на плаву с 30-х до как минимум начала 80-х годов. А это означает, что власть СССР вела страну по пути очень специфического прогресса антизападного образца.

Тут важно и то, что речь шла и о специфическом небуржуазном прогрессе и то, что речь шла именно о прогрессе. Причем по крайней мере декларативно утверждаюсь, что этот прогресс носит гуманный характер и не будет использован против человека. Сейчас же Запад начинает использовать достижения технического прогресса для подавления человека и обеспечения господства элит. И в том числе на территории бывшего СССР.