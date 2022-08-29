Кабул, , 11:04 — REGNUM Министр обороны правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Якуб Муджахид заявил, что Пакистан предоставляет своё воздушное пространство американским беспилотникам для атаки на Афганистан. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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Муджахид вместе с начальником штаба талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) дал пресс-конференцию в Кабуле, на которой заявил, что американские БПЛА проникают в воздушное пространство Афганистана с территории Пакистана.

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По словам муллы Якуба, неопознанные беспилотники, патрулирующие воздушное пространство Афганистана, — американские. Он считает эти действия США нарушением суверенитета Афганистана.

Министр обороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) добавил, что они выразили свою озабоченность по этому поводу на переговорах с американской стороной.

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