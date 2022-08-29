Петропавловск-Камчатский, 29 августа, 2022, 11:03 — ИА Регнум. На Камчатке в Соболевском районе вечером 29 августа ожидаются сильные дожди, которые спровоцируют резкое поднятие воды в реке Большой Воровской, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС.

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По прогнозам синоптиков, в районе ожидаются интенсивные ливни, которые достигнут критериев опасного явления.

Утром 30 августа вода в реке Большой Воровской может на 5-10 см превысить уровня опасного явления. В течение дня 31 августа поднятие продолжится на 30-50 см и потом начнется спад.

Специалисты предполагают, что будет сильно размыта дорога Кировский — Устьевое. Прогнозируется затопление улиц и погребов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в результате обильных осадков размыло автозимник Тигиль-Палана, затоплен участок дороги к аэропорту «Палана». Ведутся восстановительные работы.