Хабаровск, , 10:58 — REGNUM В Хабаровском крае по специальной квоте были зачислены 25 абитуриентов-детей участников СВО — все, кто подал заявления, сообщила корреспонденту ИА REGNUM начальник управления профессионального образования региона Елена Шадуя.

В студенческой аудитории Kremlin.ru

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Для детей бойцов принимающих (принимавших) участие в спецоперации на территории б. УССР правительством Хабаровского края предусмотрены меры поддержки: выплата в размере 50 тыс. рублей по заявлению, а также предусмотрена стипендия.

Абитуриенты-переселенцы из Донбасса и бывш. УССР зачисляются на первый и последующие курсы по программам высшего образования на места в пределах установленной правительством РФ квоты. При этом количество бюджетных мест для жителей России не уменьшилось.

«Зачисление абитуриентов из ДНР, ЛНР осуществляется по согласованию с Минобрнауки России, работа продолжается. Работа проводится с каждым человеком индивидуально», — добавила Елена Шадуя.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае подвели предварительные итоги вступительной кампании в вузы.