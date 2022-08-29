Мурманск, , 11:39 — REGNUM На сегодняшний день треть всех резидентов и инвестиций Арктической зоны РФ (АЗРФ) находятся именно на территории Мурманской области — это 162 проекта. Об этом заявил глава региона Андрей Чибис в ходе оперативного совещания, сообщает пресс-служба окружного правительства.

Андрей Чибис Gov-murman.ru

«Для нас было крайне важно, чтобы льготы и преференции были доступны для малого и среднего предпринимателя, поэтому бились за то, чтобы получить статус резидента стало возможным при вкладе от 1 млн рублей. Благодаря этому 90% всех проектов принадлежат именно к малому и среднему предпринимательству», — отметил Чибис.

Самыми популярными отраслями в Мурманской области являются туризм, сфера услуг, транспорт, логистика и недвижимость. Резидентами создано более 1,8 тысячи рабочих мест и инвестировано около 1,6 млрд рублей. Отмечается, что «общий заявленный объем инвестиций от АЗРФ в Мурманской области — уже свыше 147 млрд руб., в общей сложности планируется создать более 6 тысяч рабочих мест».

По словам Андрея Чибиса, два года назад Мурманская область была включена в Арктическую зону России всей своей территорией и стала частью крупнейшей свободной экономической зоны в мире.

Отметим, что по словам Сослана Абисалова, директора департамента развития Арктической зоны Минвостокразвития России, целью кадровой политики России в Арктике является создание к 2035 году 200 тысяч новых рабочих мест.

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Как сообщало ИА REGNUM, Минвостокразвития России предоставит льготные кредиты инвестиционным проектам на Дальнем Востоке и в Арктике. За счёт средств из федерального бюджета, выделенных правительством РФ, будет произведена компенсация части процентной ставки в банках, финансирующих создание промышленных и инфраструктурных объектов в регионе.

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