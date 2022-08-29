Донецк, 29 августа, 2022, 10:58 — ИА Регнум. ВСУ одерживают многочисленные победы в социальных сетях, однако в реальности ситуация иная, сообщил военнослужащий киевской армии Владимир Регеша с позывным «Санта», участвующий в боевых действиях возле посёлка Пески в ДНР.

U.S. Army Europe ВСУ

Он с иронией процитировал публикации киевских пропагандистов и заявления командующих, в которых они одерживают «победы» и уничтожают цели противника.

«Вы повсюду побеждаете, а такие невежды как мы повсюду страдаем. Наша арта не так точно стреляет как ваша, наша авиация отрабатывает в «молоко», наши танки не так стремительны в атаке, наша пехота не так героически умирает, у нас нет удачных контрнаступлений», — посетовал «Санта».

Он посетовал, что посёлок Пески практически потерян, что с артиллерией ситуация тяжёлая, однако в отчётах наверх киевские войска «всюду побеждают». По его словам, основные победы Киев одерживает в социальных сетях.