Лима, 29 августа, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Коррупционеры Перу хотят отдать под суд президента страны Педро Кастильо. Об этом заявил сам глава государства заявил в ходе встречи с фермерами региона Такна, пишет Prensa Latina.

Gob.pe Педро Кастильо

«В Перу происходит нечто необычное: коррупционеры судят невиновного человека за коррупцию, коррупционеры хотят, чтобы мы перешли на другую сторону», — сказал Кастильо.

Он призвал к взаимопониманию между правительством и оппозиционным парламентом и сказал, что если бы это было достигнуто в начале его правления, 13 месяцев назад, сегодня, «мы бы добились огромного прогресса», и, несмотря на препятствия, исполнительная власть представила законодательному органу 47 законопроектов, но они не рассматриваются.