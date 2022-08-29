Москва, , 10:55 — REGNUM В настоящее время в российской экономике отсутствуют факторы, ускоряющие дальнейшую дефляцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 августа заявила доцент департамента менеджмента и инноваций факультета «Высшая школа управления» финансового университета при правительстве РФ Наталья Удальцова.

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«На сегодняшний день благодаря проводимой монетарной политике в российской экономике отсутствуют факторы, ускоряющие дальнейшую дефляцию. Нынешняя ситуация имеет временный характер, обусловленный коррекцией цен после ажиотажного роста в марте–апреле, а также сезонным летним снижением цен на ряд продуктов. Полагаю, что дефляция продлится один-два месяца и с учетом проводимой монетарной политики не будет носить угрожающего характера для российской экономики», — сказала Удальцова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что дефляционные процессы в экономике РФ продолжатся примерно до конца октября — начала ноября 2022 года.

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