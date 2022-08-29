Мурманск, , 10:55 — REGNUM В школах Мурманской области дети участников спецоперации получат бесплатное питание. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

Школьная столовая

«Уже на этой неделе Мурманская областная дума рассмотрит наши предложения по поддержке семей военнослужащих-участников СВО. Одно из них касается бесплатного горячего питания для школьников. Независимо от уровня дохода», — сообщил глава региона.

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, мурманские власти в три раза увеличили размер выплаты участникам спецоперации.