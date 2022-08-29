Асадабад, Афганистан, 29 августа, 2022, 10:54 — ИА Регнум. В афганской провинции Кунар 28 августа талибский (организация, деятельность которой запрещена в РФ) рейнджер подорвался на мине в Асадабаде, столице этой провинции, при этом один боевик «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) погиб, а ещё шестеро, в том числе трое мирных жителей, получили ранения. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

U.S. Navy Взрыв

Начальник службы безопасности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кунаре сообщил, что, в связи с этим взрывом были арестованы три человека.

Пострадавшие в результате инцидента были доставлены в провинциальную больницу Кунара, источники сообщают, что состояние двоих раненых критическое.

До сих пор ни одна группировка не взяла на себя ответственность за этот взрыв, но ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является одним из серьёзных противников талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действующих в этой провинции.