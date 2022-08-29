Пенза, , 11:31 — REGNUM Мобильный отряд по введению в севооборот необрабатываемых земель создан в Пензенской области. Об этом 29 августа сообщил глава региона Олег Мельниченко.

Земля Иван Шилов © ИА REGNUM

В структуру пахотных земель в ближайшие годы возвратят около 12 тыс. пустующих гектаров.

«В рамках реализации государственной региональной программы «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области» выделены бюджетные инвестиции в размере 30 млн рублей», — заявил губернатор.

На выделенные средства будут приобретены пять единиц сельхозтехники. Работы уже проводятся в Шемышейском районе.

Мобильный отряд совершает выезд на заросшие мелколесьем сельскохозугодья и подготавливает участки для дальнейшего их использования в системе агропромышленного комплекса.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области незасеянными из более чем 3 млн га земель сельскохозяйственного назначения остается только 8%. В 2021 году ввели в севооборот 31 тыс. гектаров.

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