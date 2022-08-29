Киев, , 10:51 — REGNUM Едва ли афганские лётчики вообще доберутся до фронта на территории б. УССР, отметил 29 августа в своем телеграм-канале военкор Александр Сладков.

Вертолёт ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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Ранее РИА Новости сообщили, что после ликвидации квалифицированного лётного состава ВСУ западные страны пытались «помочь» Киеву, наняв лётчиков в странах Восточной Европы, а теперь вербуют пилотов из Афганистана, сбежавших в 2021 году в США вместе с контингентом НАТО.

«Или они сбегут до, а если будут загружать в транспорт с собаками и под конвоем — сбегут уже [на территории б. УССР]. Не потому, что трусы. Афганцы вообще под принуждением ничего не делают. За деньги? А что ж они с талибами не воевали?» — отметил военкор.