Сеул, , 10:51 — REGNUM Правительственная делегация Южной Кореи отправилась 29 августа в США, чтобы выразить обеспокоенность по поводу «Акта снижения инфляции», который исключает из списка получателей льгот компании, чьи электромобили собраны за пределами Соединенных Штатов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского министерства промышленности.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, в состав делегации вошли представители министерства промышленности, финансов и иностранных дел.

Известно, что в ходе трехдневной поездки представители Южной Кореи встретятся с представителями Конгресса США, южнокорейских компаний-производителей автомобилей и аккумуляторов, с которыми обсудит позицию южнокорейского правительства и деловых кругов, а также ответные меры и меры поддержки.

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