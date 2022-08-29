Сеул, 29 августа, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Правительственная делегация Южной Кореи отправилась 29 августа в США, чтобы выразить обеспокоенность по поводу «Акта снижения инфляции», который исключает из списка получателей льгот компании, чьи электромобили собраны за пределами Соединенных Штатов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского министерства промышленности.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, в состав делегации вошли представители министерства промышленности, финансов и иностранных дел.

Известно, что в ходе трехдневной поездки представители Южной Кореи встретятся с представителями Конгресса США, южнокорейских компаний-производителей автомобилей и аккумуляторов, с которыми обсудит позицию южнокорейского правительства и деловых кругов, а также ответные меры и меры поддержки.

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