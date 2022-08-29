Краснодар, 29 августа 2022, 10:51 — REGNUM В Краснодарском крае фермер предстанет перед судом за незаконную рубку леса (ч. 3 ст. 260 УК РФ). Об этом ИА REGNUM 29 августа сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Лес
Лес
Иван Шилов © ИА REGNUM

Как полагают следователи, аграрий без разрешительных документов спилил 660 деревьев для расширения участка. Уничтожены были деревья лиственных пород в лесозащитных полосах на окраине станицы Платнировской и в районе хутора Казачий Платнировского сельского поселения. Мужчина причинил ущерб лесному фонду на сумму более 26 млн рублей.

Материалы уголовного дела с утверждённым обвинительным заключением направлены в Кореновский районный суд.